Governo do Ceará lança pacote de investimentos para recuperar estradas danificadas de 86 municípios

O Governo do Ceará lançou, nesta sexta-feira (5), o pacote de investimentos para recuperação de estradas danificadas durante o período chuvoso de 2019. Ao todo, serão 59 trechos de rodovias estaduais requalificadas, somando uma extensão de 1.731,9 km. O início das obras está previsto para a próxima segunda-feira (8) e todos os trechos deverão ser reformados e sinalizados dentro do prazo de seis meses. O investimento para as ações é de R$ 219.402.046,16.

Os trechos atendidos foram identificados por estudos da Superintendência de Obras Públicas (SOP), que levou em consideração as reais condições de tráfego após a quadra chuvosa e sobre a melhor forma de realização dos reparos necessários para cada uma das rodovias avaliadas. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Camilo Santana em cerimônia realizada no Palácio da Abolição.

Nós fizemos um trabalho que durou cerca de 60 dias. A superintendência possui hoje 11 residências no Interior que facilitam a avaliação desses 11 mil quilômetros que cobrem o Estado. Nós temos toda a condição técnica de colocar os engenheiros em campo com as terceirizadas e fazer os levantamentos que forem necessários. Nesses 60 dias, chegamos ao resultado final de 59 trechos recuperados, passando também para o novo valor de aproximadamente R$ 220 milhões, apontou o titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira.

As obras estão divididas em cinco lotes de rodovias estaduais e serão tocadas por seis empresas. O Lote 01 fica na Região Metropolitana de Fortaleza, Lote 02 na Região de Itapipoca e Sobral, Lote 03 na Região de Iguatu e Crato, Lote 04 na Região de Aracoiaba, Limoeiro do Norte e Quixeramobim, e Lote 05 na Região de Santa Quitéria, Crateús e Tauá. Ao todo serão 86 municípios contemplados.