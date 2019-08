Governo do Ceará lança Plataforma de Modernização da Saúde nesta segunda-feira (19)

Uma rede de saúde mais acessível, resolutiva, humana e inovadora no Ceará. É o que está sendo construído com a Plataforma de Modernização da Saúde, que será apresentada à população cearense, na próxima segunda-feira (19), com a participação do governador Camilo Santana e do secretário da Saúde Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto.

A Secretaria da Saúde do Ceará desenvolveu um planejamento integrado para promover a saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida dos cearenses, após um diagnóstico da saúde no Estado. Na ocasião, também será apresentado o pacote de medidas para fortalecimento da Rede de Atenção Primária, interligação de toda rede de saúde, criação do hub da saúde, entre outras ações prioritárias.

Serviço:

Lançamento da Plataforma de Modernização da Saúde

Data: 19/08/2019 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Palácio da Abolição.