Incentivo à economia: Governo do Ceará lança plataforma para reduzir desigualdades

O lançamento da Plataforma para Acelerar o Crescimento Econômico com Redução de Desigualdades, que faz parte do Programa Ceará Veloz, aconteceu nesta segunda-feira (25), e vai beneficiar milhares de cearenses, além de estimular a economia do Estado.

O objetivo da plataforma é criar um ambiente de negócios favorável ao crescimento econômico e, consequentemente, reduzir as desigualdades econômicas e sociais no estado. O governador Camilo Santana apresentou durante quase uma hora a estratégia do Estado para que o plano obtenha êxito. De acordo com ele, o Ceará vem trabalhando para gerar um ambiente de negócios favorável para o crescimento econômico.

É criar um ambiente no estado que possa propiciar ao empreendedor as melhores condições no país para que ele possa investir. Para isso, a gente definiu que primeiro precisamos investir em capital humano, e é isso que o Ceará tem feito, investindo em educação, pesquisa, universidades, escolas profissionalizantes, porque quando uma empresa se instala ela quer mão de obra qualificada. Depois, em infraestrutura, então o Estado criou uma estratégia com os seus três HUBs: portuário, tecnológico e aéreo. Mas, para isso, precisamos criar também uma condição dentro do próprio governo para desburocratizar e vamos transformar isso tudo em uma questão digital. Vamos ter um ambiente de negócio com todas as instituições concentradas e um único ambiente físico. É todo um redesenho que estamos fazendo com um único objetivo: fazer o Ceará crescer ainda mais rápido com uma condição – redução da desigualdade, destacou Camilo.

Dentre as estratégias, está o incentivo por parte do Governo do Ceará em 11 áreas em que o estado pode se desenvolver economicamente: cadeia produtiva de saúde, energias renováveis, rede de segurança hídrica, polo de inovação em tecnologia da informação, têxtil e calçados, agronegócio, logística, HUBs (aéreo, portuário e tecnológico), economia do mar, turismo e, por fim, economia criativa. A ideia é mostrar o que o estado tem a oferecer para atrair mais investimentos.

Vamos focar nesses 11 clusters, que são as atividades com potencial que estado tem para fortalecer a questão da estratégia do crescimento econômico, disse o governador.

Durante o lançamento, foi assinado o decreto instituindo o programa de otimização e simplificação do ambiente de negócios e que cria o comitê de governança da Plataforma, liderado por 20 secretarias e outros órgãos.