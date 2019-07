Governo do Ceará lança programa “AoGosto do Aluno”

A retomada das aulas, no segundo semestre letivo, será marcada por uma programação especial para os alunos das escolas da rede pública estadual de ensino. Em alusão ao Dia do Estudante, comemorado no próximo dia 11, o mês de agosto é repleto de ações, que envolvem arte, cultura, esporte e lazer. As atividades fazem parte do AoGosto do Aluno, promovido pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc). A abertura da quarta edição do projeto será realizada pelo governador Camilo Santana, nesta quinta-feira (1º/08), às 08 horas, no Centro de Eventos do Ceará. O evento contará com a presença de estudantes e da secretária da Educação, Eliana Estrela.

Durante a abertura da edição deste ano, o governador fará a entrega de instrumentos musicais para os grupos de fanfarras de 135 escolas estaduais, localizadas em 80 municípios. Também será anunciado o investimento na aquisição de acervos bibliográficos para as escolas da rede pública estadual.

As ações do AoGosto do Aluno acontecerão na Capital e no Interior para mais de 400 mil alunos. Ao longo do mês, os estudantes participarão de passeios culturais, como a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, além de visitas a museus e dia de lazer em parque aquático. Haverá ainda a tradicional Corrida das Escolas Públicas Estaduais e a final do Festival Alunos que Inspiram.

A III Corrida das Escolas Públicas Estaduais será realizada, no dia 18, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O percurso de 5 km reunirá cinco mil alunos e educadores das escolas da rede estadual.

No dia 29, acontecerá a final do IV Festival Alunos que Inspiram, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O evento dará espaço às atividades artísticas desenvolvidas nas escolas, destacando o talento e a criatividade dos estudantes. Na edição deste ano, serão contempladas 15 modalidades de expressão, distribuídas em seis categorias: artes visuais, criação literária, dança, música, teatro e vídeo.

Serviço:

Lançamento da Programação do Projeto AoGosto do Aluno

Data: 1º/08/2019 (quinta-feira)

Horário: 08h

Local: Centro de Eventos do Ceará (Salão Pecém – Pavilhão Oeste, entrada pelo portão A – Washington Soares, 999 – Edson Queiroz – Fortaleza-CE)

