Governo do Ceará lança Programa Atração de Talentos para seleção de gestores

O Governo do Ceará lançou o Programa Atração de Talentos com o objetivo de atrair profissionais cada vez mais capacitados e preparados para os desafios da gestão pública, por meio de um processo de pré-seleção para cargos em comissão. O programa terá início com a Secretaria da Saúde, com pré-seleção divulgada nessa segunda-feira (19), durante o lançamento da Plataforma de Modernização da Saúde.

A iniciativa pioneira para atrair, selecionar e acompanhar o desempenho e desenvolver pessoas disponibiliza 16 vagas em seis cargos para profissionais que atuarão em Fortaleza, Sobral, Quixadá, Aracati e Juazeiro do Norte, para atuação nas macrorregionais de saúde.

“Estamos iniciando o processo de seleção para gestores na Secretaria da Saúde. A ideia é que a gente possa ter perfil de gestores para cada área, que são cargos de confiança do Estado. O Ceará já tem uma experiência nesse sentido, há algum tempo, na área da educação. Todos os diretores de escolas são feitos por seleção pública. Na área de saúde também, os diretores de hospitais, de policlínicas e de UPAs também passam por processo de seleção pública”, explica o governador Camilo Santana.

A pré-seleção da Sesa está aberta para os cargos de coordenador de desenvolvimento institucional e planejamento (1), coordenador financeiro (1), coordenador de planejamento orçamentário e custos (1), coordenador de gestão do trabalho e da educação em saúde (1) e diretor administrativo financeiro de hospital (7). Em breve será aberta para coordenador regional de Saúde (5).

Para o Governo do Ceará e para a Sesa, a presença de líderes e servidores qualificados e preparados para os desafios da carreira pública é essencial no processo de fortalecimento da capacidade do Estado em gerar mais e melhores resultados para a população cearense.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará,

“os cargos em comissão serão providos, por livre nomeação da autoridade competente, dentre pessoas que possuam aptidão profissional e reúnam as condições necessárias à sua investidura”.

De forma inovadora e baseando-se em experiências internacionais exitosas, o Governo do Ceará realizará um processo de pré-seleção para os cargos comissionados, como fase inicial do Programa de Atração de Talentos.

Critérios

O Programa de Atração de Talentos é direcionado tanto ao público interno (servidores empregados públicos) quanto ao público externo. Candidatos que compõem o público interno terão uma oportunidade para demonstrar seus talentos e potencialidades. Para o público externo, é uma oportunidade de fazer parte de um projeto de Estado que se posiciona como competitivo, inovador e sustentável.

Dessa forma, o Estado assegura que as suas funções de liderança sejam supridas de forma profissional, alinhadas ao mérito e à confiança. O processo de pré-seleção para cargos em comissão será iniciado na Secretaria da Saúde, onde serão pré-selecionados candidatos para seis cargos gerenciais, com o total de 16 posições. A metodologia de recrutamento e avaliação é baseada em mérito e competências para cargos em comissão e de livre nomeação do Estado, por meio de um processo justo e transparente.

A avaliação dos candidatos observará análise curricular, envolvendo a experiência, a formação e os cursos de extensão realizados; classificação no teste online; análise do Plano de Ação com base na resolução de situação problema; análise de competências por meio de entrevista com especialista; análise final de mérito e competências por meio de entrevista com o gestor. As etapas de entrevistas serão realizadas, preferencialmente, de forma presencial na cidade de Fortaleza.

Parceiros do Programa

As inspirações internacionais para o programa vêm de países que criaram mecanismos modernos de recrutamento para profissionalizar a composição de altos cargos na administração pública. São exemplos as experiências de países da América Latina, como o Chile e o Peru, além de iniciativas destacadas na Austrália e no Reino Unido.

A Aliança, iniciativa que reúne organizações do terceiro setor, formada pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org, é parceira do Programa Atração de Talentos do Governo do Ceará. A parceria não envolve a transferência de recursos financeiros e foi firmada por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a Fundação Lemann, representante da Aliança, e o Governo do Estado do Ceará.

A Aliança tem projetos que promovem o aprimoramento da gestão pública. A parceria prevê o desenvolvimento de metodologia e estruturação de boas práticas em gestão de desempenho, além da transferência de conhecimento ao Estado.

Em sua fase inicial, para realização dos processos técnicos de seleção e suporte operacional das etapas, o Programa conta com o apoio do Instituto Publix como parceiro técnico. O Publix é uma organização especializada em desenvolver conhecimentos inovadores em gestão e transformá-los em resultados para governos, organizações e pessoas.