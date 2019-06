Governo do Ceará lança Programa Mais Nutrição, com fábrica de sopas e polpas de frutas na Ceasa

O Governo do Ceará lança nesta terça-feira (25), na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), em Maracanaú, o Programa Mais Nutrição. A solenidade, marcada para as 9h, vai contar com as presenças do governador Camilo Santana e da primeira-dama do Estado Onélia Santana, além de representantes das entidades beneficiadas com a ação.

A iniciativa, que integra o Programa Mais Infância Ceará, vai entregar alimentação para entidades cearenses, visando a segurança alimentar e nutricional e também a redução do desperdício de alimentos, a partir de doações de permissionários da própria Ceasa e outras empresas. Na ocasião, será inaugurada a fábrica onde os produtos serão desidratados e transformados em sopas e polpas de frutas.

Serviço:

Lançamento do Programa Mais Nutrição

Data: terça-feira (25)

Horário: 9h

Local: Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa)

Endereço: Avenida Mendel Steinbruch, s/n, Pajuçara – Maracanaú