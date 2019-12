Governo do Ceará lança programa pioneiro no Brasil de Valorização da Supervisão de Residências em Saúde

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins (ESP/CE), realiza nesta terça-feira (3), às 9h30, o lançamento do Programa de Valorização da Supervisão de Residências em Saúde do Estado do Ceará. A cerimônia ocorrerá na sede da ESP/CE com a presença do governador Camilo Santana e o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto). Participarão profissionais da saúde e sociedade civil.

A iniciativa é parte da Plataforma de Modernização da Saúde, lançada em agosto deste ano, e foi idealizada como uma proposição do Centro de Residências em Saúde da ESP/CE, com o objetivo de valorizar o trabalho realizado atualmente pelo corpo de supervisores dos Programas de Residência Médica (Resmed) e Residência Multiprofissional em Saúde (Resmulti) da ESP/CE. Atualmente, a instituição mantém cerca de 155 supervisores nos dois programas.

O projeto possui um caráter inovador e visa uma melhor sistematização e valorização dos trabalhos de supervisão na rede Sesa.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará