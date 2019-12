Governo do Ceará libera R$ 2,5 mi para construção do novo campus da Uece em Crateús

O governador Camilo Santana liberou esta semana o montante de R$ 2,5 milhões para o início das obras de construção do novo campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Crateús. O secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda, participou das etapas de planejamento para a liberação do recurso e dos estudos para instalação do equipamento no município. A obra contará com investimento total de R$ 10,1 milhões.

De acordo com o reitor da Uece, Jackson Sampaio, a construção do novo campus de Crateús faz parte de um projeto estratégico do Governo do Ceará que busca expandir a oferta de educação superior e transformar todos os campi da Uece no interior em centros de excelência na formação de professores.

A cidade já abriga a Faculdade de Educação de Crateús (Faec), unidade da Uece que oferta atualmente quatro graduações: Ciências Biológicas, História, Pedagogia e Química. Com o novo campus, o número de cursos deverá aumentar significativamente.