Governo do Ceará libera R$ 6 milhões para bolsas da Funcap

O Governo do Ceará destinou à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Funcap), nesta semana, R$ 6 milhões para assegurar a continuidade de pagamento e implementação de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado para estudantes de graduação e pós-graduação do Estado. O valor adicional complementa os recursos já inicialmente liberados. A ação tem como objetivo assegurar a continuidade da atividade científica e da formação de alta qualificação.

Em decorrência dessa decisão, a Funcap divulga nesta quarta-feira (17) em sua página na Internet o resultado do edital 11/2018, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (BICT). Através desse edital, foram concedidas 755 bolsas destinadas a incentivar talentos no meio acadêmico, possibilitando a participação em projetos de pesquisa orientados por pesquisadores qualificados, em todas as áreas do conhecimento.

O repasse dos recursos e o resultado do edital são ações que compõem o esforço iniciado em 2018 pelo Governo do Ceará para aumentar, gradativamente, o percentual destinado à Funcap para apoio a ciência e tecnologia no Estado, chegando a um percentual de 2% da receita líquida até 2027. A expectativa é de que no final do período (2018-2027) o total investido chegue a aproximadamente R$ 2 bilhões.