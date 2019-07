Governo do Ceará participa da primeira reunião do Consórcio Nordeste em Salvador

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, participou, nesta segunda-feira (29), da primeira reunião do Consórcio Nordeste. O encontro aconteceu na cidade de Salvador, e reuniu representantes do poder Executivo dos nove estados do nordeste. O objetivo é estabelecer uma maior cooperação política, econômica e social para alavancar o crescimento da região.

Com o Consórcio Nordeste, os governadores esperam realizar parcerias em áreas como educação, turismo, troca de tecnologia e ações de preservação ambiental. Além disso, será possível fazer licitações conjuntas, o que diminuirá o preço dos materiais adquiridos.

No primeiro ano, o projeto será presidido pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT). A reunião também serviu para fazer encaminhamentos sobre o plano de trabalho do pacto.

Consórcio Nordeste

Criado em março deste ano, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste é uma parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver ações sociais para a população dos nove estados que integram a associação pública: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O colegiado vai atuar nas áreas de desenvolvimento econômico, infraestrutura; ciência, tecnologia e informação; desenvolvimento social; segurança pública e administração penitenciária; meio ambiente; desenvolvimento da gestão; articulação política, jurídica e institucional e no desenvolvimento da comunicação pública e estatal.