Governo do Ceará promove IV Oficina da Estratégia QualiNEO em Sobral

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, através do Núcleo de Atenção Especializada (Nuesp) da Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde (Copas), irá realizar nos dias 23, 24 e 25 de setembro, das 8h às 17h, na Santa Casa da Misericórdia de Sobral, a IV Oficina da Estratégia QualiNEO. O evento, será voltado para as Coordenadorias das Regionais de Saúde, de maternidades e hospitais de referência de alta complexidade e profissionais da Rede de Atenção à Saúde.

A IV Oficina da Estratégia QualiNEO tem como proposta, disseminar o conhecimento sobre o cuidado integral à saúde materno-infantil, bem como tratar temas que favorecem pontos essenciais à saúde da mulher e da criança, além de apresentar a estruturação do processo de trabalho do Projeto Qualidade Neonatal (QualiNEO) do Ministério da Saúde (MS).

A programação tem início no dia 23 de setembro com uma visita guiada ao Hospital Regional Norte (HRN), da Saúde do Governo do Ceará. No dia 24, os participantes contarão com apresentação da Estratégia QualiNEO, ministrada pela Assessora Técnica da Coordenadoria da Criança e Aleitamento Materno do MS, Ana Paula Caramaschi; além de discussões das ações desenvolvidas na Assistência Neonatal do Estado, juntamente com apresentação do Programa Nascer no Ceará executado pela Sesa e palestra sobre a qualificação do cuidado com as consultoras representantes do Ministério da Saúde, Andréa Spinola e Eremita Val.

Também no dia 24, a atividade abordará uma oficina com a temática “Cuidado: Transporte Neonatal e prevenção de hipotermia” com a neonatologista Lisandra Teles, da Santa Casa de Sobral e estudo de caso da instituição. O dia será finalizado com a apresentação do Projeto Trevo de Quatro Folhas da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, que visa trabalhar o vínculo da gestante e puérpera, com a obstetra Joseane Dornelles.

Já no dia 25, ocorrerá uma visita à maternidade da Santa Casa de Sobral e pactuação das propostas discutidas durante o encontro.

Qualificação dos processos

Durante o evento, os profissionais conhecerão a Estratégia QualiNEO que visa diminuir a Mortalidade Neonatal e qualificar o atendimento ao recém-nascido nas maternidades das regiões Norte e Nordeste. O QualiNEO que tem como objetivo qualificar as práticas de gestão e atenção ao recém-nascido nas maternidades prioritárias, visando a redução da Mortalidade Infantil, em especial o componente neonatal e promover a integração de programas estratégicos do Governo Federal.

No Ceará, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Maternidade Escola Assis Chateaubriand e Santa Casa da Misericórdia de Sobral iniciaram o processo. Além dessas unidades hospitalares, aderiram também à estratégia o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) e Hospital Regional Norte (HRN).