Governo do Ceará promove Seminário Estadual de Aleitamento Materno na terça-feira, 27

O Governo do Ceará, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), realiza nesta terça-feira, 27 de agosto, o IV Seminário Estadual do Aleitamento Materno. A abertura do evento será às 8 horas, no Hotel Plaza Suítes. O intuito é estimular o aleitamento materno, sensibilizar e capacitar os profissionais e gestores da saúde para a importância de apoiar as mães no ato de amamentar.

“O amamentar é mais importante do que nutrir a criança. Envolve interação profunda entre mãe e filho. Durante a amamentação acontece a troca de olhares e esse contato visual favorece o afeto, a proximidade, o que desperta a sensibilidade para o comportamento do bebê”, destaca a primeira-dama do Estado, Onélia Leite Santana.

O evento acontece como parte do Agosto Dourado, que este ano aborda a temática “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Hoje e para o futuro!”. A Campanha Mundial da Amamentação destaca a conscientização dos pais e familiares sobre seu papel no apoio à prática do aleitamento materno. O seminário reunirá profissionais de saúde de todos os municípios do Estado que promovem o aleitamento materno, tanto no nível de atenção básica de saúde, como nos Hospitais Amigos da Criança e unidades com Banco de Leite Humano.

Por meio do leite materno, o recém-nascido fica protegido de doenças. Além de garantir benefícios orgânicos, como a transmissão de anticorpos da mãe para a criança, a amamentação pode evitar ainda problemas fonoaudiológicos, respiratórios, auditivos e psicomotores. O aleitamento é a maneira ideal para fornecer à criança nutrientes essenciais para um desenvolvimento saudável. Por isso, é considerado um investimento para salvar vidas, por contribuir com a promoção da saúde e o desenvolvimento humano e social.

Programação

Durante o evento será apresentado o vídeo da Semana Mundial do Aleitamento Materno. E entre os assuntos abordados na mesa temática “Empoderar mães e pais para fortalecer a amamentação” estão: o papel dos grupos de apoio à família, palestra com Maria Daniara Pessoa Farias, especialista em Ciências de Alimentos, consultora em Aleitamento Materno e Alergia Alimentar; como apoiar os pais para o sucesso do aleitamento, ministrada por Cláudia Rodrigues Pinto Darowish, neonatologista no Hospital Geral César Cals (HGCC) e coordenadora do Serviço de Neonatologia do Hospital Maternidade José Martiniano Alencar (HMJMA); a importância do apoio psicológico, com a psicóloga e doula Carolina Trinta, especialista em terapias complementares, e a estratégia Qualidade Neonatal (QualiNEO), projeto de atenção obstétrica e neonatal à prematuridade do Ministério da Saúde, com Rosy Denyse Pinheiro de Oliveira, enfermeira da Unidade de Neonatologia do HGCC e coordenadora da Estratégia QualiNEO no Ceará.

Na ocasião, as unidades hospitalares do Estado com Bancos de Leite Humano e hospitais maternidades de Maracanaú e dos municípios de Baralha e Quixadá serão homenageados pela atuação em prol da infância e do incentivo ao aleitamento materno.

Inscrições

O Seminário Estadual do Aleitamento Materno está entre as ações do Programa Mais Infância Ceará, que visa à construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores.

Os profissionais interessados em participar do evento podem confirmar nome e formação por meio do e-mail gtcrianca.saudece@gmail.com até o dia 26 de agosto.

Serviço

IV Seminário Estadual do Aleitamento Materno

Data: 27 de agosto, terça-feira

Horário: 8 às 13h

Local: Hotel Plaza Suítes (Rua Barão de Aracati, 94, Praia de Iracema)