Governo do Ceará publica edital de convocação dos aprovados do concurso da Funceme

A Governo do Estado do Ceará publicou, no Diário Oficial dessa terça-feira (10), o Edital de Convocação dos candidatos aprovados no concurso público da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de 2018.

No documento publicado, consta a lista dos candidatos aprovados no certame e a lista de documentos necessários para serem entregue na Gerência de Gestão de Pessoas da Funceme. O prazo para comparecimento é de 60 dias a contar da publicação do edital, no horário entre 08h30 e 11h30 e de 13h30min às 16h30.

Para auxiliar os candidatos, a Funceme disponibilizou uma página com formulários que devem ser entregues conforme indicados do edital.

Sobre o concurso

Para este certame, o órgão cearense ofertou vagas para o cargo de Pesquisador nas especialidades de Recursos Ambientais, Recursos Hídricos, Meteorologia, Monitoramento, Informática; e para os cargos de Analista de Suporte à Pesquisa nas especialidades de Ciências Contábeis e Administração.

A abertura do concurso deu-se em maio de 2018 e contou com 3.198 inscrições. O processo de seleção foi composto de duas fases, sendo a primeira de prova e a segunda de avaliação de títulos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará