Governo do Ceará realiza a primeira entrega de títulos de terra do ano em Pedra Branca

Nesta segunda-feira (20), o Governo do Ceará entregou o documento definitivo de propriedade rural para 94 agricultores de Pedra Branca, no Sertão Central. Esta foi a primeira entrega de títulos de terra do Programa de Regularização Fundiária em 2020. Na ocasião também foi promovida a reunião do Comitê Integrado de Convivência com a Seca.

O Programa Estadual de Regularização Fundiária é uma parceria entre o Governo do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), com o Governo Federal.

Somente em 2019, foram entregues 18.894 títulos da terra, em 138 municípios das 14 regiões administrativas do Estado.

Desde o seu início, em 2007, até 2019, o Programa de Regularização Fundiária já proporcionou a titulação de quase 101 mil imóveis rurais de agricultores e agricultoras familiares. A política de cadastramento, georreferenciamento de imóveis rurais da Regularização Fundiária já beneficiou mais de 400 mil cearenses.