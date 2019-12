Governo do Ceará realiza promoção de militares em Sobral nesta quinta-feira

O governador do Ceará, Camilo Santana, estará na próxima quinta-feira (26) em Sobral para a solenidade de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará na Região Norte.

A cerimônia será realizada às 17 horas, na Praça São João. Ao todo, 3.037 profissionais estão sendo promovidos em todo Estado, beneficiados pela lei que garante a ascensão contínua nas carreiras das corporações, sancionada em 2015.

Já às 19h, o governador Camilo Santana, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes e o secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque entregam a urbanização do Alto do Cristo.

O valor do investimento foi R$ 2.613.400,12, sendo R$ 2.495.572,47 provenientes do Estado e R$ 117.827,65 da Prefeitura local. Foram executadas atividades de pavimentação nas ruas de acesso, urbanização do entorno, com praças, arborização, academia e foi implementada a escadaria de acesso ao Alto do Cristo com guarda-corpo, para a segurança dos usuários e a padronização de calçadas das ruas do entorno.