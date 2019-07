Governo do Ceará recebe missão da Embaixada da Argentina

O Governo do Ceará recebeu, na tarde desta quinta-feira (25/7), no Palácio da Abolição, a visita do ministro Rodrigo Bardoneschi, da Embaixada da Argentina no Brasil. Ele veio em missão oficial ao Ceará no seu primeiro dia assumindo como embaixador da Argentina no Brasil. A missão, que também trouxe empresários argentinos ao Estado, visa estreitar os laços deste país com o Ceará e incrementar as relações comerciais.

O ministro Rodrigo Bardoneschi foi recebido pelo secretário Cesar Ribeiro, da Assessoria para Assuntos Internacionais do Governo do Ceará. Do Estado, também participou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), Eduardo Neves.

Na oportunidade, o secretário Cesar Ribeiro falou sobre a ambiência internacional do Ceará para receber projetos, empreendimentos e estabelecer parcerias com países como a Argentina, parceira comercial histórica do Ceará em áreas como alimentos; têxteis; plásticos; automotivas; entre outros e com grandes perspectivas de expansão.

“O Ceará, por uma série de projetos que vem se consolidando, pela questão da educação, pela sua boa situação fiscal, tem se tornado a porta de entrada e saída do Brasil para o mundo. E, com relação à Argentina, temos uma série de oportunidades que podem ser exploradas a partir dos acordos comerciais já estabelecidos no âmbito Mercosul”, disse.

Já o ministro Rodrigo Bardoneschi destacou o grande potencial de crescimento da região Nordeste e o interesse em estreitar ainda mais os laços da Argentina com o Ceará. “Estamos trabalhando muito na região Nordeste, fazendo convênios, lançando câmaras e isso acontece no Ceará também”.

Na missão comercial da Embaixada ocorreu a assembleia de instalação da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Argentina–Ceará, criada em novembro de 2018. A missão reuniu nove empresas argentinas de vinhos, azeites e alimentos orgânicos para se apresentarem a empresários brasileiros.

Da reunião, também participaram o presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros da Adece (CS Comex & IE), Marcos Pompeu; o cônsul geral da Argentina em Recife, Alejandro Lastra; o adido comercial do Consulado da Argentina, Darío Busto; e o secretário da Embaixada da Argentina; Julian Vazeilles.