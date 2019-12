O governador do Ceará, Camilo Santana, recebe nesta terça-feira (3), às 17h, no Palácio da Abolição, os medalhistas dos Jogos Escolares 2019. A recepção contará ainda com a presença do secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, dos integrantes da delegação e pais dos alunos-atletas.

Na edição em Blumenau, Santa Catarina, que foi realizada no período de 15 a 21 de novembro, os esportistas cearenses conquistaram 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, representando o Estado no pódio da competição por 19 vezes. Já nas Paralimpíadas Escolares, entre os dias 20 e 22 de novembro, em São Paulo, os atletas conquistaram 33 medalhas para o Ceará no total, sendo 11 medalhas de ouro, nove de prata e 13 de bronze.

Serviço

Governo do Ceará recebe os medalhistas dos Jogos Escolares 2019

Data: Terça-feira, 03 de dezembro de 2019

Horário: 17h

Local: Palácio da Abolição (entrada pela rua Silva Paulet, 400, Meireles)