Governo do Ceará recebe visita do presidente do Supremo Tribunal Federal

O governador Camilo Santana recebeu nesta quarta-feira (24), no Palácio da Abolição, a visita institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Durante o encontro, o chefe do Executivo destacou a importância dos investimentos prioritários do Governo do Ceará em segurança pública e educação.

O governador Camilo Santana destaca que a visita do ministro é muito importante para aproximar a integração dos estados com Supremo. Camilo apresentou ao ministro do STF resultados relevantes conquistados pelo Ceará por meio da execução de uma série de políticas públicas. Sobre a segurança pública, o governador reforçou a importância da cooperação entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) em programas importantes para o estado, como o Pacto por um Ceará Pacífico e o Tempo de Justiça.

Identificamos que era preciso uma análise mais profunda nessa questão da segurança. Por isso, trouxemos para cá o Fórum Nacional de Segurança Pública, reunimos especialistas, ouvimos a sociedade. Tudo isso para construirmos um plano, que foi publicado em 2016, criando um pacto de todos os meses reunirmos presidente da Assembleia, Forças de Segurança, Justiça, Ministério Público e sociedade civil, com o objetivo de traçar estratégias de combate à criminalidade, destacou.

Ao falar das ações na rede pública de ensino, Camilo Santana lembrou que o Estado tem se destacado como referência educacional para todo o país, com números de alfabetização na idade certa, alunos bem avaliados em todas as séries e aprovações no Ensino Superior.

O Estado tem se destacado na área da Educação. No último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgado, mais de 80 entre as 100 melhores escolas públicas do Brasil são do Ceará. Somos o 1º lugar no Ensino Fundamental. Para nós é sempre uma honra esses resultados, pois acreditamos que nenhum estado cresce sem investimentos na Educação.

No encontro com as autoridades cearenses, Toffoli agradeceu ao governador pela receptividade, e enfatizou a necessidade de se buscar a união entre os poderes para que o país melhore em eficiência e transparência.

Essa cooperação entre os poderes é muito importante para o andamento das ações nos estados, citou o presidente do Supremo.

Participaram da visita a vice-governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Washington Araújo, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), Plauto Porto, e a ouvidora nacional do Conselho Nacional de Justiça, Iracema do Vale.

Presidente do Supremo visita estados em todo Brasil

Dias Toffoli tem visitado os estados brasileiros com o intuito de conhecer os contextos locais do Poder Judiciário pelo país. Nesta proposta, o presidente do STF se reúne com chefes do Executivo, juntamente com servidores públicos e magistrados, para colher série de informações acerca do andamento dos trabalhos apresentados pelos órgãos de justiça em todas as regiões.