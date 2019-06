Governo do Ceará reúne pesquisadores para trabalhar em órgãos estratégicos do Governo do Ceará

O governador Camilo Santana reuniu, nesta segunda-feira (10), no Palácio da Abolição, pesquisadores das universidades estaduais e federal e secretariado para apresentações de projetos desenvolvidos no Programa Cientista Chefe.

De responsabilidade da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), o programa do Estado consiste em destinar equipes de pesquisadores para trabalhar nas secretarias ou órgãos mais estratégicos do Governo do Ceará. A ação objetiva identificar soluções nos campos da Ciência, Tecnologia e Inovação que podem ser implantadas em melhorias nos serviços públicos e, consequentemente, garantir melhorias e mais qualidade de vida para toda a população.

As equipes são coordenada por cientistas chefes, definidos segundo critérios como produção científica, formação e ligação com núcleos de pesquisa de alto nível de instituições cearenses.

O encontro desta segunda-feira trouxe à sede do Executivo estadual os profissionais que atuam em projetos nas secretarias da Segurança Pública e Defesa Social, da Educação, dos Recursos Hídricos, da Saúda, da Infraestrutura, da Agricultura, Pesca e Aquicultura, além do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Cada representante apresentou sua pesquisa para os gestores públicos, com debate acerca das experiências exitosas e potenciais resultados positivos que se pode alcançar através dela.

Para Camilo Santana, a reunião foi de grande importância para avançar nas políticas públicas com mais tecnologia e inovação.