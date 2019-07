Governo do Ceará reunirá setores do turismo em evento sobre o hub aéreo

O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira (25), em suas redes sociais, a realização de um grande evento de negócios em torno do hub aéreo. A solenidade deve ser realizada no primeiro semestre do próximo ano, no Centro de Eventos.

“Pretendemos mobilizar toda a grande cadeia produtiva do turismo, desde a gastronomia, hotelaria, passando por todo o comércio, indústria e até bancos e universidades”, afirmou Camilo.

Segundo o governador, a ideia é potencializar ainda mais as oportunidades entre todos os setores do turismo e, com isso, incentivar a geração de novos negócios e a melhora dos serviços oferecidos aos visitantes.

“Se no primeiro ano do hub mais que dobrou a movimentação de passageiros internacionais no Aeroporto de Fortaleza, com toda uma infraestrutura montada, a expectativa é de fazermos crescer ainda mais, gerando mais oportunidades de negócios e mais empregos para os cearenses”, disse Camilo Santana.

Hub Aéreo

O hub aéreo da Air France/KLM/GOL iniciou as operações no Aeroporto de Fortaleza em maio do ano passado. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aeroporto registrou aumento de 108,3% no número de passageiros internacionais nos cinco primeiros meses de 2019. De janeiro a maio, passaram pelo terminal 226.275 viajantes com destino ou origem no exterior, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 108.597 pessoas. Em 2018, a movimentação de visitantes estrangeiros cresceu 60% no Aeroporto Pinto Martins.

“O Ceará vive um momento muito importante de fortalecimento do nosso turismo e da nossa economia com o hub aéreo, que tem multiplicado o número de visitantes mês a mês, principalmente de outros países. Nossa expectativa é aumentar ainda mais com a inclusão de novos voos. Temos trabalhado muito para melhorar as condições de infraestrutura e atrair cada vez mais turistas”, citou o governador do Ceará.

Voos

Atualmente, além dos voos da Air France e KLM para Paris (França) e Amsterdã (Holanda), o aeroporto de Fortaleza conta com voos diretos para Frankfurt (Alemanha), Lisboa (Portugal), Miami e Orlando (EUA), Buenos Aires (Argentina), Ilha do Sal (Cabo Verde), Cidade do Panamá (Panamá) e Caiena (Guiana Francesa). Em dezembro, começa a operar um voo para Madri, capital da Espanha.