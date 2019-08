Governo do estado anuncia início da recuperação da CE 257 trecho entre Canindé e Aratuba

Os motoristas que trafegam pela CE-257 precisam ficar atentos. Rodovia, que liga o município de Canindé a Aratuba, no maciço de Baturité, apresenta buracos e matos às margens dos 37 km de estrada.

Além disso, em alguns trechos da CE a vegetação chega a invadir o asfalto e encobrir placas de sinalizações da via, trazendo risco de acidentes.

De acordo com com a assessoria de imprensa, a Superintendência de Obras Públicas do estado do Ceará (SOP) informa que ainda este mês, de agosto, equipes estarão realizando manutenção na referida rodovia, tanto com a operação tapa-buracos como o roço do mato.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima