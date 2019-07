Governo do Estado busca transformar Jericoacoara em distrito turístico do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quarta-feira (10), uma proposta que permite o Governo do Estado criar novos distritos turísticos na região cearense. A primeira área proposta seria a região de Jericoacoara, praia situada a 294 km de Fortaleza. Depois, o Litoral Leste foi apontado como próximo distrito a ser criado.

O objetivo é contribuir para uma gestão mais específica e focada no desenvolvimento do potencial de cada região. As áreas escolhidas para serem criados os novos distritos serão definidas e geridas pelo poder público por meio de estudos técnicos.

O projeto também prevê a criação de métodos para incentivar a atração de novos empreendimentos para os locais escolhidos, a regulamentação das áreas que serão transformadas em distritos e a necessidade de atendimento às normas ambientais vigentes.

Para o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, o objetivo é permitir que haja melhores condições de trabalho na relação entre as prefeituras e os investidores.

Esses conselhos terão a participação de representantes do Estado e também da sociedade civil. Os benefícios desse projeto vão atingir toda a cadeia turística do Ceará. O trade turístico vê com bons olhos iniciativas que venham para aliviar impostos e facilitar as regras para execução das atividades turísticas. No primeiro momento, Jericoacoara será beneficiada. Depois, a tendência é fazer distritos turísticos no Litoral Leste e em Fortaleza, num projeto que estamos pensando em conjunto com a Prefeitura, ressalta o titular da Setur.

O secretário defende que o projeto deve beneficiar toda a cadeia turística do Ceará, aliviar os impostos e facilitar as regras para execução das atividades turísticas.