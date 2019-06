Governo do Estado decreta pontos facultativos os expedientes dos dias 20 e 21 de junho para servidores

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira, 18, o Decreto Nº 33 de 17 junho de 2019, no Diário Oficial do Estado (DOE) que estabelece pontos facultativos, para os servidores/empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, os expedientes dos dias 20 e 21 de junho de 2019.

A decisão do governo considerou a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública do Ceará na data consagrada às comemorações de Corpos Christi, que neste ano, recai no dia 20 de junho, quinta-feira, e ainda considerando a manutenção do expediente do dia 21 de junho, sexta-feira, em sua normalidade, seria contraproducente.

Alguns estabelecimentos de Fortaleza funcionarão normalmente, enquanto outros estarão fechados. Confira lista.

Comércio/lojas

O funcionamento das lojas de rua é facultativo no feriado, conforme o Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas). Caso optem por abrir, os lojistas devem seguir regras estabelecidas pela entidade.

Supermercados

Todos os supermercados de Fortaleza funcionarão em horário normal no feriado de Corpus Christi, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

Assim como as lojas, as padarias têm funcionamento facultativo na quinta-feira (20). A maioria, porém, deve estar aberta, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan).

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis operam normalmente no feriado, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Bancos

As agências bancárias não funcionarão no feriado, conforme feriado previsto pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Centro Fashion

Os estabelecimentos comerciais do Centro Fashion na Região Metropolitana de Fortaleza estarão todos funcionando. O horário de atendimento é das 7h às 21h.

Shoppings

Benfica, Iguatemi e Grand Shopping Messejana: lojas, quiosques, praça de alimentação e cinema terão funcionamento normal, das 10h às 22h. A partir das 17h, haverá programação infantil gratuita na praça de alimentação. O Shopping Parangaba também funciona normalmente.

North Shopping Fortaleza, Jóquei e Via Sul Shopping: lojas e quiosques terão funcionamento facultativo, mas alimentação, cinema e lazer terão regime normal, das 10h às 22h. Supermercados localizados nos shoppings também funcionam em horário normal.

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy vão funcionar normalmente. As academias que funcionam nesses shoppings terão horários diferenciados. Somente os Órgãos Públicos estarão fechados.

Postos de saúde

Os postos de saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, e Messejana estarão abertos apenas para vacinação, das 8h30 às 16h30, no feriado de quinta-feira (20), conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (20), para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. Todas as lojas de atendimento da companhia estarão fechadas. A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado que entrem em contato direto com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a central telefônica (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br.