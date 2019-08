Governo do Estado inaugura novas instalações da sede regional do Detran em Iguatu

O Governo do Estado do Ceará inaugura neste sábado (24), às 9 horas, as novas instalações da sede da Unidade Regional do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran-CE), em Iguatu. O equipamento, que conta também com a pista de exame de direção e área para vistoria de veículos. O investimento foi de R$ 1,2 milhão numa área total construída de 3.620m² e que atende a uma população de aproximadamente 482 mil pessoas.

Atualmente, o Detran conta com 15 sedes regionais em todo o estado. A regional de Iguatu atende outros 15 municípios: Acopiara, Baixio, Carius, Catarina, Cedro, Icó, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Piquet Carneiro, Quixelô, Saboeiro, Umari e Várzea Alegre. Ao todo, os 16 municípios reúnem uma frota de mais de 165 mil veículos e um universo de mais de 62 mil portadores de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).