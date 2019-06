Governo do estado investe mais de 16 milhões em obras no município de Quixadá

As famílias de Quixadá, no Sertão Central, foram beneficiadas na noite dessa sexta-feira (7) com mais duas ações do Governo do Ceará. O município ganhou sua primeira areninha, construída no Planalto Jerusalém, com capacidade para atender até 1500 pessoas por mês.

O governador Camilo Santana aproveitou para anunciar a restauração de quase 20 quilômetros da Rodovia CE-265, trecho que liga a sede municipal à Serra do Estevão. O investimento nessas duas intervenções ultrapassa os R$ 16 milhões.

A areninha de Quixadá foi a 46° inaugurada pelo Governo do Ceará. Camilo destacou o papel relevante que as areninhas vêm desempenhando para além do esporte, como no caso da prevenção da violência. Sobre isso, falou do trabalho em conjunto entre a polícia e o equipamento social.

A gente trabalha dois caminhos para combater a violência. Um é o fortalecimento policial. Por outro lado, a gente enfrenta o problema com prevenção e a primeira coisa que a gente faz é investir em educação. A outra forma de prevenção é investir em espaços urbanos na cidade. E essa areninha é mais uma política de prevenção — disse.

O equipamento

O equipamento foi construído em uma área de 6.259,11 m², e conta com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

O investimento total foi de R$1.544.643,39, sendo R$1,081 milhão oriundo do financiamento do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), outros R$ 154 mil do Tesouro Estadual e o restante de contrapartida do Município.

Rodovia

Quanto a reestruturação da rodovia, a obra receberá serviços de pavimentação, movimento de terra, revestimento asfáltico, obras d’arte correntes, drenagem, sinalização (horizontal e vertical) e proteção ambiental. O investimento, segundo Camilo custará R$15 milhões.

Essa é uma estrada que vai custar quase R$ 15 milhões. Vamos deixá-la novinha, beneficiando vários distritos e bairros de Quixadá — afirmou Camilo.

A obra contará com recursos do Governo do Ceará e do BID, e faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Estado, que tem mantido, requalificado e ampliado a malha viária por meio de obras de pavimentação, restauração e duplicação.

(*) Informações do Governo do Estado