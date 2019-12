Governo do Estado planeja 2020 com foco no equilíbrio fiscal e nos investimentos

Manter o bom equilíbrio fiscal, com foco nos investimentos e melhoria das políticas públicas para os cearenses. Essas são algumas das principais metas citadas neste sábado (7) pelo governador Camilo Santana, durante o segundo dia de reunião com os secretários e presidentes de órgãos vinculados, no Palácio da Abolição.

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, citou os desafios enfrentados neste ano pelo Governo do Estado. Mesmo com a crise econômica do País, o Estado vem cumprindo rigorosamente com suas obrigações, com o pagamento do 13º salário no próximo dia 20 de dezembro. Somado ao pagamento das folhas salariais de novembro e dezembro, o Governo do Ceará injetará R$ 2,7 bilhões na economia cearense no período de um mês.

De acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, o Ceará caminha para terminar o ano com os melhores resultados da década. Atualmente, o estado lidera o ranking nacional de redução de homicídios, com 52% de queda.

Na área da educação, a secretária Eliana Estrela comentou os avanços nos programas realizados pelo Governo do Estado e a melhoria constante dos indicadores, que fazem do Ceará referência da área no país – o estado detém 82 das 100 melhores escolas do país no ensino fundamental e 55 das 100 melhores do ensino médio.