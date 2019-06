No Ceará, quase 90% das crianças são alfabetizadas na idade certa

A educação cearense alcançou os melhores resultados da sua história no ano de 2018. E como forma de recompensar e estimular o trabalho desenvolvido nos municípios, o Governo do Estado realizou a entrega do Prêmio Escola Nota Dez para as melhores instituições públicas do ano passado, em 182 municípios. Atualmente, o estado apresenta 89,6 % das crianças alfabetizadas na idade certa.

Essa é a 11ª edição do Prêmio Escola Nota Dez e a iniciativa já realizou 337 premiações. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Ceará, nesta quinta-feira (6), e reuniu milhares de educadores de diversas cidades do Ceará para receber a premiação das mãos do governador Camilo Santana. A vice-governadora Izolda Cela e a secretária da Educação, Eliana Estrela, também marcaram presença.

O Ceará saiu, em 2007, de 39% dos alunos alfabetizados na idade certa para quase 90% das crianças do 2° ano alfabetizadas. Todos os indicadores têm melhorado. Dados do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), apontam que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 são do Ceará.

No início do Programa, apenas 14 municípios estavam no padrão desejável em alfabetização das crianças ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. Em 2018, esse número saltou para 182 cidades. Quanto ao 5º ano, nenhum município cearense em 2008 apresentou média no nível adequado em Português e Matemática. Já em 2018, 65 municípios se encontravam com proficiência média no nível adequado nas duas disciplinas. O Ceará obteve avaliação positiva em todos os municípios nesta etapa da educação básica.

As informações dos resultados são colhidas através do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, a Spaece, desenvolvido pela Secretaria da Educação, em parceria com os 184 municípios cearenses.