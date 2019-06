Governo do Estado vai investir R$ 1 milhão para abastecimento hídrico de Iguatu

O deputado Marcos Sobreira (PDT) afirmou durante sessão plenária da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (05), que o Governo do Estado está elaborando um edital para investir R$ 1 milhão para recuperação do antigo sistema de abastecimento hídrico do município de Iguatu. A iniciativa surgiu a partir da série de estudos realizados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) no município, após a descoberta do aquífero Julião, há dois anos.

A ideia é recuperar 12 poços utilizados há 30, 40 anos para abastecer o município, e construir uma adutora de 1,4km, ligando os poços ao rio Jaguaribe, ressaltou o parlamentar.

Dados apontam que o açude Trussu, que abastece os municípios de Iguatu e Acopiara, está com 3,31% de sua capacidade. O abastecimento de Iguatu, segundo o deputado, é de responsabilidade total do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Iguatu (Saae), órgão que, devido uma desordem administrativa, não conseguiu cavar poços e manter o abastecimento da região.

É menos de 3,5%, o que equivale a volume morto. Então, se tornou comum as pessoas desses municípios terem acesso à água em uns dias e em outros não e água de baixa qualidade, inapropriada para o consumo humano, destacou o deputado.

O parlamentar informou que levou a questão ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos que autorizassem a Cogerh a visitar o município, realizar estudos e verificar quais as melhores possibilidades para regular o abastecimento.