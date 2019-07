Governo entrega 234 unidades do Residencial Dona Yolanda Queiroz, no Dendê

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades prossegue até sexta-feira (5), a entrega de 234 residências da quadra 02 do Residencial Dona Yolanda Vidal Queiroz, no bairro Edson Queiroz.

São 216 apartamentos padrão, 12 adaptados para portadores de deficiência e seis mistos, ou seja, preparados para uso como residência e ponto comercial. Os moradores do residencial terão acesso à infraestrutura adequada com sistema viário, iluminação pública e sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

O secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, falou sobre a entrega das unidades habitacionais.

Serão entregues ainda áreas de lazer, com praças, bancos e mesas, arborização, play ground e equipamentos de ginástica.

As unidades abrigarão 113 famílias originárias das áreas de risco do mangue do Cocó (Baixada e Sem Terra II) e 121 famílias da Comunidade do Dendê afetadas pela obra de Urbanização.

O investimento é de R$ 41,3 milhões oriundos do programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal e contrapartida do Estado de R$ 2,065 milhões.

O residencial terá 1.080 moradias no total, das quais já foram entregues, em agosto de 2018, 600 unidades, restando serem entregues, até o final de 2019, 246 unidades.

O projeto de urbanização inclui drenagem e pavimentação de 70 vias e calçadas e também será construída uma avenida ligando o Dendê ao Centro de Eventos e duas praças.

O projeto busca melhorar a qualidade de vida de 4.289 famílias (1.080 com habitações, 375 com indenizações e 2.834 com urbanização/infraestrutura).