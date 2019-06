Governo entrega areninha e inicia obras na CE-265 amanhã

O governador Camilo Santana estará na cidade de Quixadá, no Sertão Central, para entregar a primeira Areninha do município. O equipamento foi construído pelo Governo do Ceará e contará, na inauguração, com a presença do governador Camilo Santana e do secretário-executivo da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos, Francisco Ibiapina. Na ocasião, será assinada a ordem de serviço para a restauração da rodovia CE-265, trecho que une Quixadá e a Serra do Estevão, no distrito de Dom Maurício.

As Areninhas são projetos criados para estimular a prática de atividades físicas e a convivência comunitária nos municípios, com capacidade de atendimento de 1.500 pessoas por mês. Com área de aproximadamente 6.259 m², o equipamento de Quixadá recebeu o investimento de R$ 1.544.643.

Após a inauguração da Areninha, o governador Camilo Santana assina a ordem de serviço para a restauração da rodovia CE-265, trecho de 19,18 quilômetros de extensão em Quixadá. As obras contemplam serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, sinalização e proteção ambiental. O investimento será de R$ 14.532.798, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A obra faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Estado, que tem requalificado e ampliado a malha viária por meio de obras de pavimentação, restauração e duplicação de norte a sul do estado.