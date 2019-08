Governo entrega sistema de abastecimento no município de Missão Velha neste sábado

O Governo do Estado do Ceará entrega neste sábado (3), um sistema de abastecimento de água em Missão Velha, município distante 515 km de Fortaleza. Ao todo, serão 200 famílias beneficiadas pelo equipamento do Projeto São José III.

O sistema beneficia os moradores da Região do Cariri e é fruto do acordo de empréstimo entre o executivo estadual e o Banco Mundial, com investimento de R$ 380.139,91.

Projeto São José

O Projeto São José atende atualmente 34.897 famílias de todas as regiões do Estado, levando água até a torneira de cada casa, através da entrega de 263 sistemas de abastecimento.

No último ano, o Governo do Ceará investiu quase R$ 8,5 milhões em sistema de abastecimento. Em março deste ano, Camilo Santana anunciou a quarta etapa do Projeto São José, com mais R$ 600 milhões para a agricultura cearense.