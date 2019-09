Governo Federal assina contrato de venda do aeroporto de Juazeiro do Norte

Durante a manhã desta sexta-feira (06), o presidente Jair Bolsonaro assinou os contratos com as três empresas que venceram o leilão de 12 aeroportos do país. Dentre os empreendimentos está o Aeroporto de Juazeiro do Norte, arrematado pela empresa espanhola Aena Desarollo.

Os documentos foram assinados em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, por representantes das empresas e pelo diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Juliano Noman, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Os contratos tem 30 anos de validade. As empresas vencedoras foram as seguintes:

Bloco Nordeste : espanhola Aena Desarollo arrematou os terminais de Recife (PE); Maceió (AL); João Pessoa (PB); Aracaju (SE); Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB) por R$ 1,91 bilhão .

: espanhola Aena Desarollo arrematou os terminais de Recife (PE); Maceió (AL); João Pessoa (PB); Aracaju (SE); Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB) por R$ 1,91 bilhão . Bloco Sudeste : a suíça Zurich Airport Latin America ficou com os terminais de Vitória (ES) e Macaé (RJ) por R$ 441 milhões .

: a suíça Zurich Airport Latin America ficou com os terminais de Vitória (ES) e Macaé (RJ) por R$ 441 milhões . Bloco Centro-Oeste: o consórcio brasileiros Aeroeste terá a concessão dos terminais de Cuiabá (MT); Sinop (MT); Rondonópolis (MT) e Alta Floresta (MT) por R$ 40,4 milhões.