Governo federal explica mudanças no Minha Casa, Minha Vida em audiência

O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, apresentou nesta seta-feira (30) as novidades planejadas para o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), durante audiência na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Ele anunciou que o programa será dividido em dois, com critérios e subdivisões de acordo com a renda familiar. Algumas das principais novidades previstas são serviços de moradia social e locação social financiada.

“A nossa proposta tem duas frentes. Uma delas é promover o acesso a moradia, e a outra é promover melhorias nas condições de moradia”, explicou Canuto. Segundo o ministro, outra das prioridades será reduzir desigualdades entre as diferentes regiões do Brasil, e atender os estados que têm maior demanda, concentrados no Norte e Nordeste.