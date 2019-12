Governo fortalece a Educação do Ceará com implantação de escolas modernas

O Governo do Ceará vem investindo na ampliação e modernização das escolas de nível médio e ensino profissionalizante do Estado para gerar mais oportunidades aos jovens, tanto na Capital quanto no Interior. Além da entrega da nova sede da Escola Deputado Paulino Rocha no início de novembro, mais oito Escolas de Ensino Médio (EEM) em Fortaleza estão sendo reformadas, sob fiscalização da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Os recursos são provenientes da Secretaria da Educação (Seduc) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Quatro dessas unidades na Capital estão na etapa final de obras, com entrega prevista até o fim de janeiro de 2020‬. São elas: EEM Deputado Manoel Rodrigues, EEM General Eudoro Corrêa, EEM Dona Júlia Alves Pessoa e EEM Estado de Alagoas.

As obras prosseguem em outras quatro escolas estaduais de Fortaleza, com diferentes estágios de execução: EEM Parque Presidente Vargas, EEM Professora Adalgisa Bonfim Soares, EEM Dona Hilza Diogo de Oliveira e EEM Almirante Tamandaré.

“Essas escolas estão sendo construídas com o que há de mais moderno em termos de estrutura. Com a chegada de mais um ano letivo, o Governo vem se preocupando em entregar à população equipamentos de qualidade, que vão garantir melhores condições de aprendizado para os estudantes cearenses”, comenta a coordenadora técnica das obras de Educação da SOP, Lya Braga.

O estudante Gerbeson Denilson dos Santos, de 18 anos, que cursa a 3ª série do Ensino Médio na Escola Deputado Paulino Rocha, demonstra satisfação com a nova estrutura da unidade.

“O espaço novo da escola é sensacional, muito confortável e faz com que a gente realmente queira ficar lá. Acredito que as salas climatizadas, o pátio bem legal, os laboratórios e a boa quadra influenciam muito na aprendizagem. Temos alegria ao ficar na escola”, aponta.

Cada escola tem capacidade para atender até 540 alunos por turno. Estruturalmente, são constituídas de três pavimentos, com 12 salas de aula, 2 laboratórios de Informática, 2 laboratórios multidisciplinares, biblioteca e auditório para até 120 pessoas, além de ginásio poliesportivo coberto.

A secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Seduc, Rita Colares, lembra que as reformas das unidades de ensino vêm sendo realizadas com maior intensidade nos últimos anos.

“A Seduc, sempre com apoio do governador, trabalha para a melhoria das estruturas, com o intuito de proporcionar aos alunos condições prediais mais adequadas ao seu desenvolvimento. Uma escola mais atrativa e segura incentiva o ingresso, a permanência e o sucesso acadêmico dos nossos estudantes. As obras incluem climatização de salas de aula, modernização de banheiros e vestiários, melhoria de cozinhas, requalificação de quadras poliesportivas e reformas elétricas com instalação de subestações”, detalha Rita.

O Governo também está construindo unidades do modelo Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), projetados para receber até 540 alunos por turno, contendo uma estrutura mais ampla para abrigar cursos técnicos. São equipamentos com 6 blocos: pedagógico-administrativo com 12 salas de aulas e 6 laboratórios básicos; acesso e biblioteca; área de serviços e vivência com grêmio estudantil, teatro de arena, cantina, refeitório, cozinha e depósito; área de ensino profissionalizante com 2 laboratórios especiais; auditório para até 200 pessoas; e ginásio poliesportivo coberto.

Atualmente existem 122 EEEPs em funcionamento no Estado, que ofertam 52 cursos técnicos em 98 municípios, atendendo a 50 mil estudantes cearenses.

Interior

Outras 26 unidades da rede estadual de Educação – 13 EEMs e 13 EEEPs – encontram-se com obras em execução, e serão implantadas em diversos municípios cearenses, somando quase R$ 220,3 milhões em investimentos. Já na última terça-feira, foi anunciada a implantação de mais 25 escolas de tempo integral em 2020.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará