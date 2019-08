Governo inaugura a 12ª Praça Mais Infância, em Camocim, nesta quarta-feira (7)

A Praça Mais Infância de Camocim, no Litoral Norte do Estado, será entregue nesta quarta-feira (7) pelo governador Camilo Santana. O equipamento é uma opção de lazer para os moradores da região e foi implantada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Ao todo, a Praça Mais Infância de Camocim tem uma área total de 2.355,60 m², composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, bicicletário, área para picnic, bloco de apoio com banheiros acessíveis e fraldário.

O equipamento recebeu investimento total de mais de R$ 900 mil, sendo 80% financiado pelo Governo do Ceará através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 20% do município, que também cedeu o terreno para a construção da praça.

Durante todo o dia, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos para a população da cidade, como atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF, além de atendimento online.

Além de Camocim, mais 21 municípios receberão a Praça Mais Infância, entre eles Canindé, Caucaia, Crato, Juazeiro do Norte, Quixadá, Tauá, Tianguá e Trairi.