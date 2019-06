Governo inicia em julho a recuperação de 57 trechos de estradas do Ceará

As obras do Governo do Ceará para recuperar as rodovias estaduais danificadas durante o período de chuvas deste ano têm previsão de início para o final da próxima semana. Ao todo, serão recuperados 57 trechos de estradas, totalizando 1.646,89 km totalmente reformados e sinalizados dentro do prazo de seis meses. O investimento é de mais de R$ 153 milhões. A informação foi repassada pelo governador Camilo Santana durante bate-papo ao vivo com a população através de seus perfis nas redes sociais, nesta terça-feira (25).

O chefe do Executivo explicou que o planejamento para as obras emergenciais ainda aguardava o fim do processo licitatório, assim como a paralisação das chuvas em todo o território cearense, o que impossibilitava o início das intervenções em rodovias estaduais.

O governador garantiu que até a próxima sexta-feira (28) todas as empresas que ganharam as licitações assinarão a documentação para prestarem o serviço. No início da próxima semana, Camilo Santana afirmou que o Governo do Ceará realizará a ordem de serviço para o programa e que será apresentado um mapa com todas as rodovias, detalhes técnicos e cronograma da ação estadual.

Entre os trechos que serão contemplados pelo programa, estão a entrada da CE-527 para Aquiraz, a CE-156 no trecho para Sítios Novos, CE-253 compreendendo acessos a BR-116 e entrada na CE-138 e diversos trechos da CE-085, que compreende os municípios de Itarema, Jericoacoara, Granja, Camocim e outras regiões.