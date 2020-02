Governo inicia obras da rodovia que ligará Jaguaruana à BR-304

As obras de pavimentação da CE-263, no trecho que liga a cidade de Jaguaruana à BR-304, que passa pelo município de Aracati, já foram iniciadas, de acordo com a Superintendência de Obras Pública.

Ao todo, cerca de 35 km da rodovia devem ser entregues até o início de 2021. A CE-263 funcionará como ligação entre as BRs 116 e 304 para facilitar os deslocamentos entre as localidades de Jaguaruana, Russas, Aracati e Icapuí. As intervenções vão beneficiar cerca de 35 mil pessoas do município.

Os trabalhos começaram no fim de 2019 com a instalação do canteiro de obras, limpeza e execução das primeiras etapas da terraplenagem. A iniciativa faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, programa de Logística e Estradas do Estado. O investimento é de R$ 19 milhões, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).