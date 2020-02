Governo lança campanha para reduzir gravidez na adolescência

O Governo Federal lançou a campanha Tudo tem seu tempo, com objetivo de educar jovens sobre sexo e gravidez na adolescência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a relevância da ação.

Isso é elemento de discussão, sim. Nós precisamos olhar os números e saber as consequências. É papel de todos que têm uma responsabilidade com os jovens e adolescentes criar uma consciência. Estamos diminuindo os números [de gravidez indesejada] de 15 a 19 anos em 40%. Mas na faixa etária abaixo de 15 anos, de 2000 a 2016, o número da gravidez infantil permaneceu no mesmo patamar. Nada mudou, argumentou.