Governo lança programa de incentivo à caminhoneiros autônomos

Milhares de caminhoneiros autônomos cearenses serão beneficiados com a criação de cooperativas de transporte rodoviário de cargas, por meio do programa Roda Bem Caminhoneiro lançado pelo Governo Federal. O objetivo da ação é melhorar a renda e a qualidade de vida da categoria. Ao todo, cerca de 100 mil caminhoneiros de todo o país devem ser beneficiados.

O programa prevê a instalação de 100 kits básicos de infraestrutura para cooperativas novas e existentes. Cada uma terá assessoramento técnico, apoio em infraestrutura, tanque para abastecimento próprio e escritório-contêiner com computador com software de gestão. O prazo de implantação do Roda Bem é de 18 meses.

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a frota brasileira de caminhões é de 1,941 milhão de caminhões. Do total, cerca de 703 mil veículos são de caminhoneiros autônomos e apenas 26 mil são cooperados.

Os caminhoneiros também contarão com a tecnologia para melhorar a renda. Por meio de um aplicativo de celular eles terão, por exemplo, acesso a sistema de pregão eletrônico para compra coletiva. Isso proporcionará redução no preço dos insumos necessários para o transporte rodoviário de cargas, como óleo diesel, lubrificantes, pneus e peças. Também em ambiente digital, o programa fortalece a negociação de frete diretamente com os embarcadores, como indústrias, empresas do agronegócio e cooperativas de produtores.