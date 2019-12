Governo libera auxílio para mais de 9 mil pescadores cearenses prejudicados pelas manchas de óleo

O Ministério da Agricultura informou que 9.371 pescadores cearenses terão direito ao auxílio emergencial de R$ 1.996, divido em duas parcelas de R$ 998. O recurso foi criado pelo governo para atender os profissionais que foram afetados pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. Em todo Brasil, 65.983 pescadores artesanais receberão o benefício.

Segundo comunicado do governo, o benefício não interfere no recebimento do seguro defeso pelos pescadores, que segue legislação específica.

Os pescadores que se encontram suspensos ou cancelados no sistema do RGP não terão direito ao benefício, que será distribuídos para aqueles que atuam em municípios dos nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo.

De acordo com dados do governo, até o fim de novembro, 128 municípios brasileiros foram atingidos. N Ceará, foram 17.

Confira o registros dos pescadores do Ceará que serão beneficiados clicando aqui.