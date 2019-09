Governo quer facilitar crédito a empreendedor para criar 600 mil empregos

Uma semana de expectativa sobre as medidas que devem ser anunciadas pelo Ministério da Economia para o programa voltado a incentivar microempreendedores individuais (MEI) a contratarem trabalhadores. Segundo o diagnóstico da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, somente 3% dos microempreendedores possuem funcionários contratados formalmente. Pelos cálculos da secretaria, se esse percentual subir para 10%, será possível criar 600 mil vagas.

O levantamento não detalha em quanto tempo seria possível criar todos esses empregos. Atualmente, o Brasil possui 8,8 milhões de microempreendedores. Para atingir o objetivo, o governo quer deixar os empréstimos mais fáceis para o s microempreendedores. O plano passa pela oferta de mais informações sobre os empreendedores para os bancos.

Com um acesso maior aos dados, o governo avalia que as instituições financeiras podem reduzir as taxas de juros. Além de estimular a adesão ao cadastro positivo, os técnicos da equipe econômica estudam outras maneiras de tornar essas informações mais acessíveis às instituições financeiras. Além disso, a pedido da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, a Caixa Econômica Federal está reestruturando um programa para a oferta de microcrédito. O governo quer contar com o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para oferecer os treinamentos.