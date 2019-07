Governo realiza obras de melhoria nas estradas da região Centro-Sul do Estado

O Governo do Estado realiza obras de asfaltamento em 21 km de estrada carroçável da região Centro-Sul. O objetivo é proporcionar mais desenvolvimento para a região e melhorar o acesso a equipamentos de educação, saúde e lazer. As obras são executadas através do programa Ceará de Ponta a Ponta e recebem investimento de R$ 14 milhões, vindos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Um dos trechos de obras é a rodovia CE-593, entre Orós e o distrito de Santarém, onde 86% dos trabalhos estão concluídos. O projeto recebeu investimento de R$ 7 milhões. O outro é na CE-151, de Umari ao distrito de Baixio, com extensão de quase 10 km e 49% da obra concluída.

A previsão é que essas estradas sejam entregues até o fim deste ano. Os serviços incluem terraplanagem, pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, sinalização horizontal e vertical e proteção ambiental.