Governo realiza obras em 643 km de rodovias durante o primeiro semestre

O Governo do Ceará fechou o primeiro semestre com 643 quilômetros de malha rodoviária estadual em obras. Com investimento de R$ 732 milhões, os serviços de duplicação, pavimentação e restauração fazem parte do programa “Ceará de Ponta a Ponta”.

O balanço do semestre aponta 33 trechos rodoviários do Ceará englobados por obras em andamento e 200 km entregues. As duplicações em execução alcançam 123 km, com intervenções em rodovias como a CE-293, no trecho Missão Velha-Barbalha, no Cariri, e a CE-025, no Porto das Dunas, no intervalo entre a rótula da Cofeco e o entroncamento da Av. Oceano Atlântico.

Além disso, são 315 km de pavimentação, 153 km de restauração e 52 km de recuperação. Os recursos utilizados são do Tesouro do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio da Superintendência de Obras Pública (SOP) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), através da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Além das ações iniciadas no primeiro semestre deste ano, o Governo do Estado contempla outros 59 trechos de CEs que fazem parte do Pacote de Recuperação de Rodovias Estaduais,somando uma extensão de 1.731,9 km que serão totalmente reformados e sinalizados dentro do prazo de seis meses.

De acordo com o superintendente da SOP, Quintino Vieira, em algumas estradas os serviços previstos nesse pacote já estão sendo realizados. Entre elas, a CE-531, na Estrada Velha do Icaraí, a CE-253, no trecho Pacajus-Cascavel, e a CE-085, que liga Granja e Camocim. As obras, que cruzam diretamente 86 municípios, foram divididas em cinco lotes regionalizados que abarcam todo o Estado e estão sendo tocadas por seis empresas.