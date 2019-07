Governo sanciona lei que cria novos distritos turísticos e Jericoacoara será primeira região

O governador Camilo Santana sancionou nesta segunda-feira (29), a lei que cria novos distritos turísticos no Ceará. As áreas específicas serão definidas e geridas pelo poder público por meio de estudos técnicos, mas a primeira área proposta é a região de Jericoacoara, praia situada a 294 km de Fortaleza. Em seguida, o Litoral Leste é a próxima área a se tornar um distrito.

A implementação da proposta tem como objetivo contribuir para uma gestão mais específica e focada no desenvolvimento do potencial de cada região. A nova lei prevê a criação de métodos para incentivar a atração de novos empreendimentos para os locais escolhidos e atrair mais turistas para o estado.

Os planos do Governo do Ceará é que Jericoacoara receba um maior controle ambiental, de tráfego de veículos e da exploração comercial por ambulantes, que deverão seguir as obrigações e restrições da nova lei.

Para o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, o objetivo é permitir que haja melhores condições de trabalho na relação entre as prefeituras e os investidores.