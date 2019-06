Governo se reúne com a direção nacional da Caixa para discutir ações em parceria com o Estado

O governador Camilo Santana se reuniu nesta sexta-feira (28), no Palácio da Abolição, com a direção nacional da Caixa Econômica Federal para discutir ações e projetos do Governo do Estado em parceria com o banco. O encontro contou ainda com o prefeito Roberto Cláudio, além de secretários estaduais e municipais. Entre as pautas, foram tratadas ações em mobilidade urbana, moradias, saneamento básico, financiamentos e linhas de crédito e microcrédito, entre outras.

Em sua fala, o governador destacou a importância do desenvolvimento econômico do estado com a trinca de hubs (aéreo, marítimo e tecnológico).

“Criamos um ambiente muito favorável no Ceará para o desenvolvimento de novos negócios. Temos uma série de projetos importantes que podem contar com a parceria da Caixa, tanto no âmbito público como para ajudar em parcerias com a iniciativa privada”, citou Camilo Santana.

O vice-presidente de Pessoas da Caixa, Roney de Oliveira, apresentou algumas ações nacionais que estão sendo lançadas pelo banco, como o projeto Meu Bairro Empreendedor e programas em mobilidade urbana para o transporte público de Fortaleza. A superintendente Nacional da Caixa, Magda Lúcia Dias Cardoso; o vice-presidente de Tecnologia da Informação, Cláudio Salituro, e o consultor da Presidência da Caixa, Rodrigo Luiz Azevedo, também participaram da reunião.

“Agradecemos a receptividade de todos do Governo e da Prefeitura. A nossa ideia é ouvir as demandas e atuar ativamente para ajudar a resolvê-las. Estamos levando vários apontamentos que serão avaliados”, afirmou Roney de Oliveira.

O governador e o prefeito encerraram o encontro reiterando o compromisso do Estado e do Município com banco.