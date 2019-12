Grana extra: saque complementar do FGTS beneficia mais de 220 mil cearenses

O saque complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), liberado pela Caixa Econômica nesta sexta-feira (20), vai beneficiar 226 mil cearenses nascidos de janeiro a outubro. Esses trabalhadores poderão sacar até R$ 498, somando um montante de 69 milhões liberados no Estado.

Terão direito a diferença os trabalhadores que no dia 24 de julho deste ano tinham até R$ 998 em suas contas vinculadas ao FGTS, tanto ativas e inativas. Caso o trabalhador tenha um valor maior que R$998, ele irá continuar apenas com os R$ 500 já pagos anteriormente.

Já na última quarta-feira (18), a Caixa liberou o saque do fundo para os nascidos em novembro e dezembro com o valor já corrigido de R$ 998. Os clientes poderão sacar os recursos até o dia 31 de março de 2020, caso o saque não seja efetuado até o período, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

Para facilitar o atendimento e atender à demanda, o banco terá horários diferenciados nesta sexta-feira. De acordo com a Caixa, os saques podem ser realizados nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem possui senha e cartão do cidadão.

Confira os horários: