Grazi Massafera e Caio Castro passeiam juntos pelo Rio

Nada como um sorvete ou um suco natural bem gelado para refrescar do calor e o mais novo casal sensação do verão carioca teve essa ideia na tarde desse domingo (12).

Grazi Massafera e Caio Castro foram flagrados andando abraçados pela Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eles passaram por uma loja de sucos no bairro. Para enfrentar o calor forte da cidade, a atriz usou uma blusinha branca, com shortinho e sandálias de dedo. Já Caio estava de bermuda, camiseta regata, boné e tênis.

Veja as fotos:

(*)com informação do O Dia