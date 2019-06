Grupo de criminosos tenta assaltar agência bancária em Ibiapaba

Na madrugada deste domingo (30), um grupo tentou furtar uma agência bancária em Ibiapina, na região da Serra da Ibiapaba. Os homens abriram um buraco na parede do prédio, na área de trás, onde fica um terreno baldio, mas nada foi levado do banco.

Segundo a Polícia Militar de Tianguá, no momento do furto acontecia uma festa junina na cidade, que concentrava a população e os agentes de polícia e os criminosos se aproveitaram da situação para executar o crime. Assim que entraram no banco o alarme de segurança disparou, o que provavelmente motivou a fuga sem levar nada.

Os suspeitos ainda não foram identificados e a polícia aguarda a liberação das imagens das câmeras de segurança para prosseguir com as investigações.