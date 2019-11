Grupo Eco Clube anuncia expansão e inauguração de duas sedes externas em Fortaleza

Com o objetivo de oferecer o melhor ambiente e experiências inesquecíveis para que os pequenos aproveitem o melhor dessa fase, o grupo Eco Clube anuncia sua expansão e novos projetos para 2020. O espaço infantil referência em Fortaleza, comandado pela empresária Niele Pessoa, a partir de dezembro encerra suas atividades no shopping Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy, e abre em janeiro duas novas unidades, o Eco Clube Jardim e o Eco Clube Sul.

Chegou o momento de expandir e garantir mais conforto e espaço ao ar livre para as crianças e família. As duas novas sedes irão tornar a experiência de ir ao um parque infantil em um momento único e agradável, através de diversas atividades, brincadeiras, contato com os animais, casa da árvore e muito mais. Estamos vivendo um novo ciclo nos negócios e investindo em uma oportunidade de apresentar para cidade um novo conceito de espaço infantil, garante a empresária.

O Eco Clube Jardim vai funcionar na Rua Bento Albuquerque, situado em uma boa localização na cidade de Fortaleza. “O espaço tem o conceito de uma arquitetura industrial moderna com ampla área de lazer ao ar livre, fazendinha, arvorismo, casa da árvore e espaço família”, explica. Um novo Eco Clube nasce, também, no lado Sul da cidade trazendo muitas novidades e espaço para diversão ao ar livre.

Enxergamos a necessidade de também atender ao público que se encontra no lado sul de Fortaleza, por isso o novo espaço vem para ser essa opção de diversão para crianças, além de um ambiente agradável e seguro para as famílias. Já o Eco Clube Jardim foi um grande sonho de transformar um lugar e deixá-lo propício para o contato com a natureza e bastante espaço ao ar livre, sendo um ambiente acolhedor e divertido para os pequenos, afirma Niele Pessoa.

Além das duas novas unidades, o grupo ainda segue com a operação do Eco Clube Casa, na Aldeota, com amplo espaço para festas e atividades infantis.