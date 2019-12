Grupo realiza treino de corrida e caminhada pelo fim da violência contra a mulher em Fortaleza

O Grupo Mulheres do Brasil, que tem como um de seus propósitos fomentar políticas afirmativas para eliminar as desigualdades de gênero, vai realizar no dia 8 de dezembro (domingo), a partir das 6h, o 1ª treino de corrida e caminhada pelo fim da violência como a mulher. Em Fortaleza, a corrida terá como ponto de partida a AYO Fitness Club. A ação será unificada entre os Grupos Mulheres do Brasil e ocorre em vários pontos do país, como também ações no exterior. Ao todo, mais de 20 cidades participarão desta grande mobilização. O evento, que é gratuito, foi divulgado na sexta-feira (22/11) por meio das mídias sociais do Grupo Mulheres do Brasil e esgotou inscrições dois dias depois, no domingo (24).

A iniciativa integra os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” – uma campanha internacional de combate à violência contra as mulheres e meninas, apoiada pela ONU Mulheres, que consiste numa mobilização global da sociedade civil em torno desse propósito. No Brasil, a mobilização dura 21 dias, com início em 20 de novembro – no Dia Nacional da Consciência Negra e pelo fato de mulheres negras serem as maiores vítimas da violência –, e se encerra em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência — física, sexual, psicológica e de outros tipos —, contra mulheres em que as vítimas sobreviveram (cada registro pode incluir mais de um tipo de violência), segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a líder do Grupo Mulheres do Brasil, núcleo Fortaleza, Annette de Castro, o objetivo do momento é conscientizar e erradicar a violência contra a mulher, que está presente em toda classe social e cultural. “Além de promovermos a união entre os gêneros por meio do esporte, estamos trabalhando em prol da erradicação da violência contra a mulher, que infelizmente ainda é uma realidade no mundo”, ressaltou.

Sobre o Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil nasceu em 2013 para construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino. O grupo conecta pessoas e atua em causas sociais, políticas e econômicas apoiando projetos existentes e criando iniciativas que promovam a transformação do país.

Serviço:

1ª Treino de Corrida e Caminhada pelo Fim da Violência Contra Mulher

Data: 8 de novembro (domingo)

Horário: 6h da manhã

Local: Ayo Fitness Club (Av. Chanceler Edson Queiroz, número 100)